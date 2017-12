Vedovo, s’innamora della 42enne romena e in tre mesi le “gira” 127mila euro

Ancora il caso di anziano che si innamora di una bella straniera e si fa prosciugare il conto in banca.

Accade a bassano del grappa, e il protagonista è un anziano vedovo della stessa cittadina, un bassanese 77enne che in circa tre mesi ha consegnato oltre 127mila euro a due romene

Il pensionato si è fermato ai 127 mila euro non per sua volontà ma per un drastico intervento dei figli che – scoperta la storia –

bloccato il conto in banca e denunciato madre e figlia per truffa continuata in concorso.

Dalla ricostruzione dei carabinieri le due donne, , C. L. di 42 anni e la figlia M. A. di 22., sarebbero riuscite con una serie di attenzioni particolari ad entrare nelle simpatie dell’anziano e farsi consegnare in più riprese,



in cordiali visite a domicilio, 127 mila euro simulando debiti in Romania.

L’anziano ha taciuto con i figli l’amicizia con le due romene e soprattutto i generosi versamenti in un conto corrente in Romania a loro intestato.

I figli in un controllo del conto corrente del padre hanno rilevato l’enorme uscita e scoperta la storia si sono rivolti ai carabinieri.

I militari guidati del capitano Fabio Castellari hanno concluso rapidamente le indagini: madre e figlia dovranno rispondere della grave accusa di truffa continuata.