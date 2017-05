Quando si può far annullare una multa anche se si è in colpa – da Blog su Today

Anche se può apparire strano, ci sono casi in cui si può riuscire a non pagare una multa anche se si è davvero colpevoli. O, per meglio dire, ci sono casi in cui la multa presenta irregolarità tali da rendere superfluo verificare se davvero il destinatario della multa stessa sia davvero colpevole o no. Ecco quali sono questi casi.

La multa non consegnata da ufficiale giudiziario o Poste Italiane non è regolare, anzi è come se non esistesse, in base a quanto dispone il D.lgs. 261 del 1999, all’articolo 4, lettera b), che riserva appunto a Poste Italiane il recapito delle multe.

La multa ricevuta da un operatore diverso da Poste Italiane o ufficiale giudiziario può quindi essere impugnata per inesistenza della notifica come ha stabilito anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2035 del 2014. In base all’interpretazione data dalla Cassazione, la multa consegnata con modalità diverse da quelle previste per legge dovrebbe rimanere impugnabile anche oltre i canonici 30 o 60 giorni, poiché la notifica non si è compiuta e i termini non hanno iniziato a decorrere.Inoltre l’inesistenza della notifica non rende illegittima soltanto la multa, ma anche la successiva cartella esattoriale che sarà ugualmente impugnabile entro 30 giorni.

La multa per infrazione rilevata da Autovelox va consegnata entro 90 giorni dal momento in cui l’infrazione stessa è compiuta e non dal momento in cui viene accertata da parte di chi ha installato e gestisce l’Autovelox.

Sia il Ministero dell’Interno che il Giudice di Pace di Milan (sentenza 13347 del 20 novembre 2014) hanno chiamati che non conta in quale data la Polizia Municipale (o chi di competenza) è stato in grado di visionare le registrazioni di telecamere e fotocamere. Se dunque si riceve la multa oltre 90 giorni dopo la violazione oggetto della sanzione si può presentare ricorso per chiedere l’annullamento della multa stessa.

