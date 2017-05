CHIARA FERRAGNI È INCINTA? ECCO IL DETTAGLIO NELLA FOTO CHE NON SFUGGE AI FAN

Fedez e Chiara Ferragni aspettano un bambino? A scatenare i rumors del gossip on line è stata una Story video condivisa dai due su Instagram, che li ritrae di fronte allo specchio del bagno.

Il particolare che ha dato luogo alle fantasie dei fan della coppia è la presenza di un integratore utilizzato dalle donne in gravidanza. Sul web dunque è cominciata a circolare la foto in maniera insistente, anche se c’è chi sostiene che l’uso durante la gravidanza non sia il solo per quel farmaco.

I due continuano intanto la loro romantica vacanza alle Hawaii, senza preoccuparsi del gossip, come testimoniano le numerose foto postate sui loro profili.

