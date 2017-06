Si scattano un selfie: incredibile quel che accade dietro di loro – FOTO

Quattro amiche si scattano un selfie: un gesto che abbiamo visto fare centinaia di volte in giro per strada, ma lo scatto è particolare. L’immagine, che è diventata virale e che vuole mettere alla prova il nostro spirito di osservazione, non sembra infatti contenere alcuna anomalia, almeno per quanto riguarda le ragazze, che appaiono sorridenti davanti alla macchinetta fotografica e ben vestite. E infatti non devono essere le ragazze a catturare l’attenzione, ma quel che succede alle loro spalle mentre si scattano il selfie.