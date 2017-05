PALERMO – Ha lottato per ore contro la morte, ma i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo. E’ deceduto il sedicenne Fabrizio Ruffino che giovedì mattina ha avuto un incidente in viale Margherita Di Savoia, a Mondello. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo della sua moto, una Yamaha R125, terminando la corsa sul marciapiedi e poi contro una pensilina dell’autobus.

VIDEO – LE IMMAGINI DAL LUOGO DELL’INCIDENTE

Come ha riscostruito Palermo Today la moto, rimbalzando sull’asfalto, gli è finita di sopra. Il supporto che regge il poggiapiedi per il passeggero si è spezzato e gli si è conficcato nel torace, provocandogli una ferita al polmone. E’ stato soccorso in prima battuta da alcuni agenti della polizia stradale e successivamente dal personale del 118 che lo ha trasportato al Trauma Center di Villa Sofia.

I medici le hanno provate tutte, ma il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto non è bastato. “Il polmone – spiegano dall’ospedale – è collassato e non riusciva più a drenare”. La moto di Fabrizio, studente liceale, gli era stata regalata poco meno di un mese fa dal padre che aveva voluto fargli una sorpresa.

today