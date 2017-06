Si sdraia su una panchina in pausa pranzo, arriva una multa di 50 euro

MODENA – Una pattuglia della Municipale non ha fatto sconti ad un giornalista di una testata locale, che nel primo pomeriggio si era steso per qualche minuto su una panchina del Parco Ducale. Violato il regolamento sul decoro nei parchi

Tra gli episodi di degrado che affliggono la città, oggi registriamo quello di un giornalista che si è sdraiato su una panchina dei Giardini Ducali durante la pausa pranzo. Il tono è ovviamente ironico – e non potrebbe essere altrimenti – di fronte alla sanzione comminata oggi ai danni di Massimiliano Casale, giornalista dell’emittente televisiva TvQui.

Dopo una mattinata di lavoro in redazione, il collega ha approfittato della pausa per riposarsi presso il Parco Ducale e si è sdraiato per qualche minuto su una panchina. Proprio in quel momento è transitata una pattuglia della Polizia Municipale, che ha contestato una violazione del regolamento comunale.