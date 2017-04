In questo video, girato nella stato americano del Wisconsin, si vede una donna che non risponde agli stimoli, in evidente overdose da sostanze stupefacenti.

“Non bevo. Mi piace dipingere. Mi piace disegnare “, ha detto Katrina Henry ai media. “Mi alleno. Ero un cheerleader alla scuola superiore. Ho sempre avuto un posto di lavoro. Mi sarei considerata una persona di grande successo”.

Nonostante il suo duro lavoro e i riconoscimenti, la donna di Milwaukee è stata vittima della dipendenza. Il 21 marzo Katrina ha sniffato cocaina, ma questa era tagliata con sostanze chimiche. La 21enne perdendo i sensi ha dunque schiantato la sua auto contro un veicolo parcheggiato,

Il filmato la vede svenuta nella sua macchina: “Poi mi hanno portato in ospedale, legandomi al letto”, ha raccontato. La donna ha detto anche di non ricordare molto l’incidente, ma ha aggiunto che probabilmente non avrebbe cercato di uscire dalla dipendenza se tutto ciò non fosse accaduto.

