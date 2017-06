Si spaventò quasi a morte quando si svegliò col piede completamente nero, ma aspetta di sapere perché…

Un mattino, un uomo di 35 anni si prese un colpo quando, dopo essersi svegliato, si accorse che c’era qualcosa che non andava nel suo corpo. Per qualche motivo, uno dei suoi piedi era diventato completamente nero.

L’uomo, Michael Onorati, era tornato dal lavoro il giorno precedente e, esausto, era andato a letto ancora coi vestiti addosso. Il mattino dopo si accorse di ciò che era successo al suo piede.

Michael corse velocemente a cercare su Google, poiché non sapeva se si trattasse di qualche tipo di infezione o di qualche altro serio problema di salute; comunque, cercò di lavarsi il piede, nel caso in cui fosse salito su della vernice col calzino, ma il colore rimase.

L’uomo, allora, andò da sua moglie per raccontarle ciò che era successo e, quando lo vide, lei ebbe la reazione più inaspettata: scoppiò a ridere. Michael era terrorizzato e confuso. Sua moglie non smetteva di ridere e, quando lui le chiese spiegazioni, tra una risata e l’altra di lei, Michael non riuscì a dare un senso a ciò che stava dicendo.