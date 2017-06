ROCCA PIETORE – Un masso di mezzo metro cubo circa si è staccato dalla parete che sovrasta la spedizione 641 a Rocca Pietore ed ha centrato un motociclista in transito. È accaduto alle 9.30 del 23 giugno, proprio all’uscita dell’abitato di Rocca.

L’uomo è stato portato in ospedale e le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno effettuato, in collaborazione con i tecnici dell’ente proprietario delle strade, sopralluoghi nel costone dove si è staccato il masso e con le forze dell’ordine per la deviazione del traffico sulla strada comunale.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso temporaneamente fino alle 13:40, quando la viabilità è tornata normale.

Gazzettino