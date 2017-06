In Cina una frana seppellisce un villaggio in Sichuan, disperse 141 persone

Una frana ha investito 40 case di un villaggio nella provincia del Sichuan, in Cina, seppellendo sotto le macerie 141 persone. Lo ha riferito il governo della città-contea di Mao, precisando che la frana (circa 3 milioni di metri cubi di roccia) è caduta dalla montagna nel villaggio di Xinmo intorno alle 6 del mattino ora locale. I soccorritori hanno estratto vive due persone dalle macerie. Una coppia con un bambino di appena un mese è riuscita a scappare mentre la frana stava avanzando contro la loro casa. «Il nostro bebè ci ha salvati», ha detto il padre scampato al disastro.

Oltre mille soccorritori sono al lavoro per cercare di mettere in salvo gli oltre 120 dispersi, riferisce l’agenzia stampa di stato Xinhua. Forti piogge si sono abbattute in questi giorni su gran parte della Cina, compresa Pechino, dove negli ultimi due giorni ha piovuto quasi ininterrottamente. Il sud della Cina è però l’area più colpita. Ieri, i meteorologi cinesi avevano rinnovato l’allerta per il maltempo già emessa martedì scorso, con precipitazioni previste anche oggi su gran parte della Cina interna meridionale, dove si prevedono fino a 160 millimetri di pioggia.