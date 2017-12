Dimitri. L’ultimo messaggio ai genitori, il papà: “Non aveva alcun motivo per uccidersi”

Ha mandato un ultimo enigmatico e inquietante messaggio alla mamma “Ce ne vuole di coraggio per andarsene, anche solo per fare un passo”.

poi ha spento il telefono.

Ha camminato per oltre un’ora. Ha raggiunto la cima del monte Pirio.

Si è lanciato dal dirupo.

Un volo di 20 metri.

Per lui non c’è stato niente da fare.

Dimitri aveva solo 15 anni

Nato a Torreglia, in provincia di Padova, che frequentava la terza liceo al Marchesi.

Aveva una vita tranquilla, Dimitri.

Una famiglia come tante altre, normale, e nessuno sa spiegarsi quel gesto, quella scelta.

La mamma ha letto il messaggio e, sulle prime, non ci ha dato troppo peso.

Ma poi un ripensamento, chiama quindi il suo bambino, perchè a 15 anni si è ancora bambiniIl cellulare di Dimitri è spento.

Riprova. Parte ancora la vocina metallica dell’operatore telefonico:

“Il terminale potrebbe essere spento o non raggiungibile”.

Qualcosa non va.

Ansia, inquietudine.

Così la donna, 51 anni, non sapendo più cosa fare, telefona ai carabinieri e confida il suo terribile sospetto: “Temo che mio figlio voglia suicidarsi”.

Erano le 19.40 circa – scrive il Gazzettino – quando un militare della stazione di Teolo ha visto, giù nel dirupo, un corpo. Era Dimitri. Secondo i carabinieri il ragazzo era un adolescente come tanti altri, non problematico. Non aveva difficoltà a scuola.

Era, sì, molto riservato, ma non era solitario, frequentava gli amici ed era un giovane allegro, racconta chi lo conosceva bene…