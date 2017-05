Si è suicidato, la drammatica notizia è arrivata poco fa

La tragedia a Paderno Dugnano, in provincia di Monza. Il cadavere è stato trovato nel retrobottega della lavanderia di cui era proprietario

Gli affari negli ultimi tempi non giravano più come un tempo. Fino al punto da non riuscire più a pagare l’affitto della lavanderia che gestiva da anni. Un negozio in via Roma, a Paderno Dugnano (Monza), che un tempo era stato fiorente e che ancora oggi era considerato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere.