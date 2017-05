È un dispositivo che abbiamo sempre avuto nella nostra auto, ma novanta persone su cento che possiedono la patente non sanno di cosa si tratta. Sanno dov’è collocata la leva del cambio, la leva dei tergicristalli, il volante e il parabrezza. Ma non conoscono questo strumento davvero molto utile, che semplifica in maniera significativa la guida di chiunque, giacché si trova nei veicoli da tanti decenni. È attaccata al manubrio, proprio come la leva per il tergicristallo.

Si tratta di un’altra leva, che aziona delle lucine arancioni. Queste lucine sono davvero molto comode, perché indicano agli altri automobilisti ma anche ai pedoni, la direzione che si intende prendere con la propria macchina. Per essere più visibili, tali lucine risultano essere lampeggianti. Sembra assurdo, ma tali lucine così utili e comode spesso non vengono utilizzate. Molte persone le snobbano semplicemente.