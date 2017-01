Identificate 67 persone, di cui 11 denunciate per occupazione abusiva e due per furto aggravato e allaccio abusivo alla rete elettrica ed eseguite diverse perquisizioni domiciliari.E’ il bilancio dell’ attivita’ straordinaria di controllo del territorio , svolta dalla Polizia nelle zone a sud della citta’, considerate piu’ problematiche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nella mattinata di ieri e’ stata condotta un’ampia ed articolata operazione in Viale Isonzo, che ha visto impegnata la Polizia di Stato con il supporto di una unita’ cinofila e di personale dei Carabinieri e della Polizia Locale. L’attivita’ ha interessato diverse abitazioni ritenute ad elevato rischio di infiltrazioni criminali. Al controllo hanno preso parte anche funzionari di Aterp, Enel, Ufficio Tecnico e Servizi Sociali del Comune. Nel complesso, nel’arco dell’intera giornata di ieri, l’attivita’ di controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato, ha permesso di denunciare due persone, identificare 256 persone, elevare 34 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada e controllare 466 veicoli.

Roma, 29 gennaio 2017