I 3.300 dipendenti del gruppo Alì hanno comprato una pagina intera del Gazzettino per fare gli auguri di compleanno al loro datore di lavoro, Francesco Canella, che compie oggi 85 anni. Sono in pratica gli stessi lavoratori che, anni fa, fecero affiggere un grande tabellone in area Zip a Padova, accanto alla sede centrale dell’Alì Market Messico, per ricordare i “primi” 80 anni del loro patron.

Francesco Canella, padovano e nato all’Arcella, è classe 1931. Partito dal nulla è arrivato a realizzaree, assieme ai fratelli Piero e Settimo, un impero economico che oggi conta appunto 3300 dipendenti occupati in 111 punti vendita, di cui 107 in Veneto (3 le nuove aperture del 2016 in Via dei Colli a Padova, Casalserugo e Tombelle di Vigonovo sempre in provincia di Padova ), e 4 – con la recente apertura di Ostellato in provincia di Ferrara – in Emilia Romagna.

Ad accoglierlo per il tradizionale giro di visita nei suoi supermercati è stata stamani una delle auto d’epoca impiegate nel nuovo spot dei Alì Supermercati : sui sedili il biglietto di buon compleanno dei suoi collaboratori e i quotidiani in cui i 3300 dipendenti veneti ed emiliani hanno acquistato una pagina pubblicitaria per fargli gli auguri. Dopo il tradizionale giro di visita negli Alì di via Curzola – il primo negozio di alimentari aperto nel 1969 – Induno e Saetta, i più storici di Padova, dove verrà festeggiato da tutto il personale, tutti nel quartier generale di via Olanda. Qui tutti i dipendenti per fargli gli auguri, ma anche la piccola Nina Polati, la bimba protagonista del nuovo spot televisivo.

