Signora senzatetto chiede degli avanzi in un ristorante, ma tutti la ignorano. Dopo succede qualcosa di magico

Questa ragazza è Carmen, ed è una vera eroina. Un giorno Carmen e il suo ragazzo sono arrivati a un ristorante. Mentre aspettavano il pranzo che avevano ordinato, la ragazza ha notato una donna senzatetto che gentilmente chiedeva degli avanzi ai clienti. Tutti la ignoravano e fingevano di non vederla. Carmen voleva offrirgli il suo pranzo, ma dopo la signora scomparve.

Quando la coppia stava per uscire dal ristorante, sentì che qualcuno che chiedeva degli avanzi. E infatti, era la stessa anziana donna.

Senza la benché minima esitazione, Carmen dette alla donna i suoi avanzi, ma capì che doveva fare di più. Così, la ragazza ordinò per la donna senzatetto un pasto completo e chiese al personale di consentire alla signora di restare nel ristorante. La donna le fu molto riconoscente, abbracciò la ragazza e iniziò a piangere.

La ragazza ha scritto sulla sua pagina di Facebook: “L’abbraccio che lei mi ha dato è stato diverso da qualsiasi altro abbraccio… le lacrime che ha versato hanno toccato il profondo del mio cuore. L’ho tenuta stretta a me e ho lasciato che si sfogasse. Non provavo repulsione per lei. La tenevo soltanto tra le braccia. Ed è stato un momento che non dimenticherò mai. Quindi la prossima volta in cui giudichi una persona senzatetto, pensaci due volte… non tutti sono senza una casa, a causa della tossicodipendenza o perché sono trascurati”.

Il suo ragazzo scattò questa foto e la pubblicò in rete. La coppia voleva dimostrare che un piccolo gesto può portare molta gioia a una persona.

