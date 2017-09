Il lamento arriva dal sindaco di Lampedusa, isola ormai al collasso per colpa dei migranti che arrivano in massa: “I bar sono pieni di tunisini che si ubriacano e molestano le donne. Ricevo decine di messaggi di turisti impauriti, gli albergatori, i commercianti e i ristoratori subiscono quotidianamente, non ce la fanno più”.

Totò Martello si sfoga con l’agenzia Ansa. “Siamo abbandonati – ha dichiarato il sindaco -. Minacce, molestie, furti. Lampedusa è al collasso, le forze dell’ordine sono impotenti, nel centro ci sono 180 tunisini molti dei quali riescono tranquillamente ad aggirare i controlli: bivaccano e vivono per strada. Chiedo che venga chiuso l’hot spot, una struttura inutile che non serve a niente”.

“Nonostante il centro sia presidiato da polizia, carabinieri e guardia di finanza, – accusa Martello – i tunisini entrano ed escono come e quando vogliono. Non c’è collaborazione fa parte delle istituzioni, siamo soli. C’è un grave problema di ordine pubblico, chiedo l’intervento diretto del ministro degli Interni”.