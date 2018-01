Scossa di terremoto con epicentro Camaiore. Paura nelle scuole

Una scossa di terremoto con epicentro Camaiore è stata segnalata nelle scorse ore.

La scossa, lieve, magnitudo 2.1 e con una profondità di 6 chilometri, è stato registrata dall’Ingv in mattinata.

La notizia è stata ripresa da diversi quotidiani online e su facebook.

L’evento sismico si è verificato attorno alle 8.00 ed anche se molto lieve, è stato avvertito dalla popolazione, tanto che alcuni cittadini sui social scrivono di avere sentito “un boato”.

Al momento, riporta il Tirreno, non si registrano danni.

La scossa, pur come già detto lieve, ha provocato attimi di paura soprattutto nelle scuole.

Riporta infatti il quotidiano “negli istituti del centro storico, le medie Pistelli e le elementari Tabarrani, alcuni genitori hanno portato via i bambini.

Sono in corso verifiche da parte del Comune su eventuali danni agli edifici, ma come detto al momento non sono stati rilevati. Tant’è vero che tutte le scuole sono regolarmente aperte.”

“A seguito della scossa di terremoto di questa mattina – afferma in una nota il Comune di Camaiore – sono stati disposti controlli per verificare la possibile presenza di danni nelle scuole e negli edifici pubblici.

La verifica non ha al momento evidenziato danni. Sono in ultimazione gli ultimi controlli. Al momento non sono previste ordinanze di chiusura scuole“.