Spulciando tra gli annunci di smartphone in vendita su una famosa piattaforma online aveva contattato i venditori. Si era detto interessato all’acquisto. Aveva fissato 2 incontri per vedere i telefoni prima di comprarli.

Venuto il momento di pagare aveva rifilato in entrambi i casi 500 euro in banconote false.

I venditori non si erano accorti subito dell’inganno, ma solo quando hanno provato a spendere i soldi. Quindi si sono quindi rivolti ai Carabinieri della Stazione Vomero-Arenella che, grazie alla descrizione fornita e all’acquisizione delle immagini di numerose telecamere di videosorveglianza installate nella zona del rione alto, hanno identificato in un 25enne, di San Vitaliano, già noto alle ffoo.

Napoli, 19 febbraio 2017