Nino Frassica smaschera Ricci: tutte le bugie su “Dopofiction”

L’attore, che quest’anno ha condotto insieme a Flavio Insinna il programma su Rai 1 dedicato alla fiction Rai, punta il dito contro un servizio del tg satirico di Canale 5 che lo ha definito un “flop”

Altro che flop, “Dopofiction” è stato uno dei grandi successi di questa stagione Rai. Parola di Nino Frassica, che su Facebook ha mostrato gli ascolti di tutte le puntate, sempre superiori a quelli di Canale 5, puntando il dito contro un servizio di Striscia che invece sosteneva il contrario.

L’attore, al timone insieme a Flavio Insinna del programma in onda su Rai 1 il giovedì in seconda serata, ha punzecchiato con ironia il tg satirico di Antonio Ricci, che non ne esce proprio bene. “Ieri sera a Striscia Staffelli ha detto che Dopofiction l’hanno visto solo i parenti di Flavio Insinna – si legge nel post di Frassica su Facebook – non sapendo che i parenti di Flavio Insinna sono tantissimi quasi il doppio dei telespettatori di Canale 5. P.S. Le puntate di Dopofiction dovevano essere solo 8.