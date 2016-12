Sbarco concluso a Pozzallo dove in mattinata sono arrivate due motovedette della Guardia costiera, cp 325 di Pozzallo e cp 323 di Siracusa. Avevano trasbordato a circa 80 miglia a sud di Pozzallo, complessivamente 111 migranti per poi dirigersi all’hot spot della cittadina iblea. Si tratta di 68 uomini, 25 donne e 18 minori: hanno dichiarato di provenire da Gambia, Nigeria, Camerun, Costa d’Avorio, Mali, Togo e Guinea. Ricoverata una donna in gravidanza, per astenia e registrati 16 casi sospetti di scabbia.

Fonte: Repubblica

27/12/2016