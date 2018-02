“Chi è soccorso ubriaco o drogato deve pagare l’ambulanza”

Si trattava di una vecchia proposta ma che a breve potrebbe essere realtà:

“il Consiglio regionale della Liguria, con 16 voti a favore (maggioranza di centrodestra) e 15 contrari (minoranza),

ha rinviato in commissione la mozione in cui si impegna la giunta ad istituire una tassa sul trasporto in ambulanza a carico di chi viene soccorso perché ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti”

Lo si apprende da Today.

Una vera e propria tassa per il trasporto nei confronti di chi viene soccorso se ubriaco o drogato.

La mozione è stata presentata da Alessandro Piana (Lega Nord Liguria-Salvini),

il quale spiega che gli eventuali proventi dovrebbero essere devoluti ad un fondo a favore delle vittime della strada e/o ad altre iniziative legate alla prevenzione.

Nella documentazione presentata, il numero impressionante di aumento ferimenti e decessi dovuti alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

“Il pagamento del trasferimento in ambulanza rappresenta un messaggio importante” spiega il proponente Piana

“una forte connotazione educativa, soprattutto per i nostri giovani; questi ultimi devono prendere coscienza che il divertimento deve essere responsabile“