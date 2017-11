Soffoca la sua bambina di 15 mesi, poi la getta in un torrente. Ora si viene a sapere che la mamma non andrà in carcere

Ha ucciso la figlia di soli 15 mesi e poi ne ha gettato il corpo in un fiume alla periferia di Melbourne.

Sofina Nikat è il nome e ha 24 anni. Cercata dalla polizia ha ammesso l’infanticidio, ma per la giustizia australiana non dovrà scontare nemmeno un giorno di carcere.

La donna secondo il giudice avrebbe già scontato 529 giorni di custodia cautelare “in circostanze inusuali” e quindi sarà solo obbligata a frequentare una comunità per un minimo di 12 mesi.

La donna è stata arrestata subito dopo la confessione alla polizia. Per un anno e mezzo è stata in carcere prima di venire rilasciata su cauzione un mese fa.

Sofina avrebbe ammesso di aver ucciso la figlia nell’Aprile del 2016, secondo il magistrato avrebbe già scontato una sufficiente pena detentiva, tanto da non poter proseguire.

In Australia, come riportano le testate locali, il massimo della pena per infanticidio è di 5 anni di reclusione.

La donna è stata sottoposta a diversi esami psichiatrici che hanno mostrato che al momento del delitto avrebbe sofferto di depressione post partum.

“Dato che accetto le conclusioni (psichiatriche), ti condannerò su queste basi” riporta Leggo “Il modo in cui hai agito dopo aver ucciso Sanaya è coerente con il tuo stato mentale irrazionale.

Questa è una tragedia per te e per tutti quelli che sono in contatto con la tua famiglia”.