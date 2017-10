Sola contro 25 ragazzi molesti, salvata da un ambulante bengalese

Gaia ringrazia il venditore di rose: «Circondata e molestata da ragazzi come me. Chi mi ha salvato forse è arrivato in Italia con un barcone». Studentessa Usa: mi hanno stuprato

Di notte, in una strada di una Firenze che non conosceva, Gaia è stata circondata da venticinque ragazzi, forse di più, ubriachi che si avvicinavano urlando, la minacciavano, le sputavano addosso. Si è messa a tremare come una foglia; Gaia Guarnotta, 25 anni, livornese, professione fotografa, è una tosta, coraggiosa, decisa.

«Ero disperata»

«Ma stavolta mi sono messa a piangere come una bambina, ero disperata — racconta — perché quelli, che potevano essere miei coetanei, mi insultavano, mi minacciavano e mi tiravano addosso bicchieri di plastica, mi urlavano “stupida p…, si vede che ci stai, ti facciamo godere” e altre volgarità. Qualcuno si divertiva a riprendermi con il telefonino. Sembravano indemoniati.

Mi sono coperta il volto credendo ormai di essere sopraffatta. C’era gente che passava e non muoveva un dito per difendermi, forse non ci sono resi conto della situazione. Poi ho alzato la testa e del buio ho visto spuntare un uomo dagli occhi buoni. E ho pensato che se gli angeli esistono lui è uno di loro».

Lui: li ho allontanati

L’angelo è un venditore ambulante di rose. Si chiama Hossein ed è nato in Bangladesh. «Ho visto quei ragazzacci e gli ho detto di levarsi di torno perché altrimenti avremmo chiamato la polizia e per loro sarebbe finita malissimo», conferma Hossein con un sorriso. Se ne sono andati, urlando e bestemmiando. E subito dopo, per consolare Gaia, il venditore di rose le ha regalato un fiore. «Io lo volevo pagare a tutti i costi — racconta la ragazza — ma lui mi ha detto che non avrebbe accettato neppure un centesimo».