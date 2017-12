Solidarietà a Natale: la raccolta alimentare di Polizia e Croce Rossa

Panettoni, pandori, torroni, ma anche pasta, passate, fagioli, olio.

Nel cortile della Questura di Roma questa mattina c’era un gran numero di generi alimentari in tema natalizio raccolti insieme alla Croce Rossa per aiutare le famiglie in difficoltà durante le feste natalizie.

Alla presenza del Questore, Guido Marino, del presidente della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca e della presidente romana, Debora Diodati, gli uomini della polizia hanno caricato sul furgoncino della Croce Rossa tutti gli alimenti raccolti che verranno portati alla sede nella di via Ramazzini.

Roma – I poliziotti della Questura di Roma, in occasione del Santo Natale, hanno organizzato una raccolta alimentare in favore dei più bisognosi, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana.

La cerimonia di consegna, si è svolta stamattina nel piazzale della Questura alla presenza del Questore di Roma, Guido Marino,

del Presidente Nazionale nonché della Federazione Internazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca e della Presidente della Croce Rossa Italiana di Roma, Debora Diodati che ha commentato: “La cultura dell’essere al servizio degli altri è un patrimonio che ci accomuna.

Grazie di cuore”.