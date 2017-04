“E’ solo influenza”, il giorno dopo Alice muore a 8 anni

Alice Giles aveva solo 8 anni. Dopo giorni di febbre alta e forte tosse i genitori l’avevano portata in un ospedale di Newcastle, in Gran Bretagna. I medici dopo averla visitata l’avevano rispedita a casa diagnosticando una semplice influenza virale che secondo loro sarebbe passata nel giro di pochi giorni. Quello che non hanno capito i dottori che l’hanno vista è che nel corpo di Alice era in corso una gravissima infezione, una sepsi che l’ha portata alla morte nel giro di poche ore. Infatti una volta tornata a casa la bambina ha iniziato a peggiorare, la sua pelle ha assunto un colore bluastro e le mani e i piedi si intorpidivano sempre di più.

A quel punto la mamma ha chiamato un’ambulanza, ma ormai era tutto inutile e Alice è morta dopo poche ore. Quello che si è capito quando ormai era troppo tardi è che la bambina aveva contratto la grave forma influenzale della “suina” che le aveva causato una forte infezione alla gola. Da qui la situazione era degenerata senza che nessun medico se ne rendesse conto con l’infezione che era diventata sepsi e si era diffusa in altre parti del corpo. Alice poteva essere salvata se i medici che l’hanno mandata a casa diagnosticandole una semplice influenza virale l’avessero curata con potenti dosi di antibiotici senza perdere nemmeno un minuto di più. Rispedirla a casa è stata la sua condanna a morte.

La mamma, disperata ed incredula per l’accaduto, ha detto: “Ho sempre creduto che la mia Alice sarebbe diventata grande e avrebbe cambiato il mondo. Ora spero solo che possa farlo da lassù…”.

