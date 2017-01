In un contesto di generalizzato calo dei consensi nei confronti delle forze dell’ordine, la Polizia di Stato – con un tasso di fiducia del 61% per cento circa – è in testa al gradimento degli italiani, secondo quanto si legge nel rapporto Eurispes. Nel dettaglio, i Carabinieri passano dal 74% dei consensi dello scorso anno all’attuale 58,6.

La Guardia di Finanza fa registrare un tasso di fiducia presso i cittadini del 60% circa, con un calo del 7%. La Polizia di Stato passa da un tasso di fiducia del 73% al 61% circa. Infine, se ad esprimere il proprio apprezzamento nella Polizia penitenziaria erano il 57,1% dei cittadini nel 2016, quest’anno sono il 50,9%.