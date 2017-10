Milano, studenti in piazza imbrattano Mc Donald’s, Edison e Zara

Milano – Migliaia di studenti sono scesi oggi in piazza a Milano contro la riforma della “Buona scuola” e l’alternanza scuola-lavoro. Il corteo, partito alle 9,30 da Largo Cairoli, si è svolto pacificamente per le vie della città lungo il percorso concordato con le forze dell’ordine, senza particolari momenti di tensione.

Gli studenti hanno lanciato uova e imbrattato con farina, vernice e scritte di contestazione la saracinesca della sede del Circolo del Pd “Aldo Aniasi”, di corso Garibaldi.

Imbrattato con vernice anche il muro esterno della sede di Edison in Foro Bonaparte, la sede di Zara, in via Torino, e il Mc Donald’s di piazza XXIV maggio. La manifestazione è terminata poco dopo le 13, senza incidenti.