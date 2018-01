Sorprende ladro a rubare in auto: Ispettore di polizia sventa il furto a Torre del Greco

Un poliziotto ha beccato e arrestato un ladro intento a rubare nella vettura del vicino di casa

E’ accaduto ieri sera a Torre del Greco, al rione Raiola, zona limitrofa al centro storico

Il criminale è un 48 anni già pregiudicato e del luogo, S.V.

Nella serata di ieri l’uomo si è introdotto all’interno di una Fiat Bravo parcheggiata in zona e con l’aiuto di un cacciavite ha smontato l’autoradio.

Ma la manovra non è sfuggita all’attenzione del protagonista di questa vicenda: un ispettore di polizia in quel momento fuori servizio

L’uomo, che presta servizio al commissariato locale ha riconosciuto la vettura di proprietà di un vicino di casa ed è subito intervenuto per bloccare il ladro.



Da quanto riporta il Mattino “dopo pochi minuti sul posto sono arrivati i suoi colleghi delle volanti.

Il ladro, C.S. ieri mattina si è aperto il processo con rito direttissimo al Tribunale di Torre Annunziata: l’uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena.

Ma per il ladro è in arrivo una nuova denuncia: il giorno prima del furto tentato in via degli Incisori, V.S. ne aveva messo a segno un altro.

Il 48enne aveva, infatti, rubato l’autoradio proprio del poliziotto che mercoledì sera lo ha arrestato.”