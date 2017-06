Prima hanno cercato di rubare uno scooter – un Piaggio 50 – parcheggiato in via San Giusto. Poi, una volta scoperti, due sono scappati e altri due si sono scagliati contro un carabiniere, colpendolo con violenza e ferendolo.

Serata movimentata, quella di martedì, in via San Giusto – zona San Siro a Milano -, teatro di un tentato furto poi trasformatosi in rapina e aggressione.

Poco prima delle 20.30, all’angolo con via Dessiè, i carabinieri si sono imbattuti in quattro ragazzini che stavano cercando di forzare il blocco di un motorino per rubarlo. Alla vista dei militari, due giovani si sono dati alla fuga e sono riusciti ad allontanarsi. Gli altri due, invece, hanno aggredito uno dei carabinieri colpendolo alla testa.