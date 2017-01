I Carabinieri della Tenenza di Marano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 34enne del luogo già noto alle ffoo.

Durante perquisizione domiciliare i militari, nella stanza da letto, hanno scovato e sequestrato un chilo e mezzo di hashish suddiviso in 50 e 198 stecchette, 60 grammi di marijuana contenuti in 4 bustine termosaldate, 44 grammi di cocaina divisi in 12 involucri, 300euro in banconote di vario taglio e vario materiale da taglio e confezionamento.

L’arrestato è stato rinchiuso al carcere di Poggioreale.

Roma, 5 gennaio 2017