Personale della Sezione Volanti, nell’ambito di una intensificazione dei controlli a persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione e/o a misure cautelari, procedeva al controllo di L. G., leccese del’70, poiché persona sottoposta alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con la prescrizione di rientro in casa alle ore 21.00 e di non uscirne prima delle ore 07.00. Gli agenti, giunti nell’abitazione trovavano il cancello di ingresso al cortile aperto e, insospettiti da questa circostanza, considerata la tarda ora, citofonavano alla porta dell’abitazione. Attraverso i vetri della porta, notavano la sagoma di una persona che con fare repentino, prima di aprire , si infilava all’interno di una stanza posta immediatamente accanto all’ingresso. Dopo pochi secondi quella stessa sagoma ne usciva ed apriva la porta. Gli operatori accertavano che si trattava proprio di L.G. a cui gli operatori chiedevano di esibire i documenti di identificazione al fine di registrare il controllo. L’uomo per prelevare la carta di identità faceva accesso alla stanza accanto alla porta di ingresso, che in un secondo momento si accerterà essere la sua stanza da letto, lasciando la porta aperta. In quel frangente gli operatori notavano appoggiato su di una stufa a gas un bilancino di precisione, gettati in terra dei frammenti di cellophane di colore bianco ed alluminio, solitamente utilizzati per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. Gli agenti si affacciavano sulla porta di ingresso alla camera da letto e notavano sul comodino posto alla sinistra del letto un rotolo di carta stagnola ed una grossa forbice.

La situazione di fatto evidenziava che il L.G. avesse a disposizione tutto il necessario per il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente, tenuto conto del particolare nervosismo per quanto contestatogli, alla luce anche del particolare atteggiamento assunto dal medesimo poco prima di aprire la porta di ingresso, si riteneva opportuno approfondire il controllo nell’abitazione anche al fine di accertare che all’interno non vi fossero altre persone al di fuori dei familiari.