Pistoia – Allarme bomba in viale Adua all’altezza di Ponte Europa. Da una decina di minuti, Una squadra di artificieri della Polizia, poco dopo lo svincolo di Ponte Europa in direzione di Capostrada.

L’allarme è arrivato per un pacco sospetto a bordo di un’auto Mercedes classe A parcheggiata a lato della strada.

Sul posto sono arrivate immediatamente auto della polizia, vigili urbani e un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118, secondo il protocollo previsto in questi casi. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi per consentire di analizzare la situazione e l’intervento degli specialisti artificieri della Polizia.

(Notizia in aggiornamento)

fonte