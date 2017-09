I militari della Stazione di Centola Palinuro, hanno tratto in arresto A.N., classe 84 originario di Pisciotta, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Gli uomini dell’Arma erano sulle sue tracce da diverso tempo poiché lo stesso la scorsa settimana si era già sottratto ad un controllo proprio durante un servizio antidroga. Questa notte però i carabinieri di Centola Palinuro sono riusciti a rintracciarlo e a pedinarlo, per poi coglierlo in flagranza nel mentre cedeva 3 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad un acquirente occasionale.