Avevano il monopolio dello spaccio di cocaina a Manta e Verzuolo, nel Cuneese. Tre albanesi sono stati arrestati dai carabinieri per i reati di detenzione e spaccio in concorso, aggravato e continuato, di sostanza stupefacente. La banda aveva messo in piedi una vera e propria impresa della droga con una quindicina di cessioni al giorno, al costo di 90/100 euro l’una. Sessanta le cessioni accertate dai militari. Per evitare il contatto diretto con l’acquirente, la droga veniva occultata in un luogo convenuto (generalmente sotto alcune pietre a bordo strada) dove lo spacciatore ritornava per prelevare il denaro lasciato nello stesso posto dal cliente. Una quarta persona è stata denunciata per spaccio. I tre albanesi sono attualmente detenuti nel carcere di Cuneo.

Roma, 7 febbraio 2017