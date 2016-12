Nel corso di un mirato servizio antidroga effettuato dalla Stazione di Giampilieri, è stato tratto in arresto in flagranza di reato un 18enne, per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A conclusione di una prolungata attività di osservazione svolta nel villaggio di Santa Margherita, scaturita da strani movimenti che i militari dell’Arma stavano da giorni monitorando in quell’area, i carabinieri hanno infatti notato il ragazzo che avvicinava alcuni ragazzini, poi rivelatisi di minore età, porgendo loro uno strano involucro.

Immediato l’intervento degli operanti, che tempestivamente riuscivano a “congelare” la situazione, bloccando ed immobilizzando il giovane pusher, nonostante il suo tentativo di dileguarsi liberandosi della merce. A seguito di perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di oltre 30 dosi di “marijuana”, confezionate con involucri in cellophane abilmente occultati sulla sua persona e contenenti complessivamente circa 50 grammi di “erba”.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre l’arrestato, in esito al rito direttissimo celebrato nel corso della mattinata successiva, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, nella speranza che questa vicenda possa servire da lezione e riportare sulla corretta strada un giovane che, fino a questa “sbandata”, non aveva mai avuto problemi con la legge.

Roma, 25 dicembre 2016