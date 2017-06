Spalma questo intruglio sui denti e poi avvolgili con della semplice carta alluminio.

Un bel sorriso è qualcosa a cui tengono tutti, ma purtroppo non a tutti è dato averlo. La cura dei denti, inoltre, è molto importante anche per la salute e per preservare la dentatura il più a lungo possibile.

Purtroppo, esistono delle abitudini quotidiane che contribuiscono a ingiallire il loro smalto, facendo sembrare i nostri sporchi anche quando si lavano con spazzolino e dentifricio regolarmente. In particolare, i vizi che più sono ricorrenti e che più piacciono, sono quelli che rovinano il sorriso. Di quali parliamo? Ovviamente del fumo e del caffè che ne modificano il colore. È consigliabile andare con regolarità dal dentista, e sappiamo bene quanto spaventa (soprattutto il portafoglio) per vedere se la dentatura è sana e anche per fare una buona pulizia che non guasta mai.

Tuttavia, quando i denti sono di quel brutto colorino grigio non è detto che lo specifico trattamento per lo sbiancamento messo in pratica dai dentisti funzioni sempre. Sul mercato vengono venduti anche prodotti a base di perossido di caramide e piccole particelle che però contengono sostanze chimiche.