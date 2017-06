Semina il panico in piazza dei Navigatori in località Foce Verde, l’uomo di 38 anni, è stato bloccato dagli agenti della Squadra Volante e condotto in Questura. I fatti ieri sera intorno alle ore 20.30.

A lanciare l’allarme al 113 sono stati alcuni passanti, tra cui molti genitori con figli, che hanno assistito, inermi, al folle gesto. Stando alla ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe prima inveito verbalmente contro alcuni venditori ambulanti nordafricani, successivamente ascoltati dagli inquirenti, per poi estrarre la pistola dai pantaloni e premere il grilletto in direzione degli stand e dileguarsi tra la folla terrorizzata.