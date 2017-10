Sparatoria e panico a Baltimora, “cinque feriti”. Un uomo in fuga, chiuse le scuole

Sparatoria in un complesso di uffici a Edgewood, in Maryland, non lontano da Baltimora: sarebbero almeno cinque le persone colpite e rimaste ferite. L’uomo che ha aperto il fuoco sarebbe in fuga. Chiuse tutte le scuole della zona.

*in aggiornamento