Poliziotto uccide un malvivente. A Gudonia, un agente fuori servizio si è fatto coraggio e ha cercato di sventare una rapina a mano armata.

Ne è scaturito un conflitto a fuoco alla fine della quale uno dei rapinatori è rimasto ucciso dopo un duro conflitto a fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni a disposizione, intorno alle 08.55 di questa mattina, un furgone con alcune persone a bordo travisate con il passamontagna e armate di tutto punto, hanno speronato il conducente di una autovettura, tentando una drammatica rapina nei suoi confronti. Lì vicino stava passando un poliziotto in borghese, che in quel momento non era in servizio.