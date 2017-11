Paura ad Ostia. Sono due i feriti in seguito ad una sparatoria.

Spari ad Ostia: agguato in una pizzeria, gambizzati due uomini

Due uomini feriti alle gambe a seguito di un agguato davanti a una pizzeria.

Alle 21 di ieri, un uomo a volto coperto, ha fatto irruzione all’interno di una pizzeria, facendo fuoco.

Il bersaglio, quindi, due uomini: una delle vittime è il padre della proprietaria, colpito a una gamba e il pizzaiolo ferito al gluteo.

I due uomini sono stati trasportati al Grassi pur in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita.



L’inseguimento e gli spari

Dopo la sparatoria, il bandito è scappato su una moto guidata da un complice.

Secondo quanto si apprende da Roma Today, ci sarebbe stato anche un inseguimento con la polizia ed esplosi colpi di pistola.

Caccia all’uomo in corso nel X municipio.

Sul luogo della sparatoria sono in corso i rilievi della polizia scientifica – riporta il giornale online –

“Secondo quanto siamo riusciti a raccogliere sul posto i malviventi, sfruttando il buio della notte, potrebbero essere scappati nella vicina pineta Acque Rosse, quindi imboccato la strada verso Ostia Nuova”



Il luogo dell’agguato

La zona della sparatoria è di quelle apparentemente tranquilla. Ben illuminata incrocia con via delle Baleniere, la via dello shopping di Ostia.

Da segnalare però che nei palazzi che affacciano su via delle Canarie vivono personaggi dai cognomi già letti sulle pagine delle cronache.

La notizia seguirà aggiornamenti