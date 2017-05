MILANO – Un uomo di 46 anni ha sparato in strada alla ex moglie di 50 anni in via Benvenuto Cellini, a Segrate (Milano) ferendola gravemente alla testa. I due erano in via di separazione, l’aggressione è avvenuta pochi minuti dopo le 16. Dopo aver colpito la donna, il 46enne si è sparato alla testa ma nessuno dei due è morto sul colpo. Sono stati trasportati in condizioni gravissime in ospedale. L’uomo è al San Raffaele, la 50enne al Policlinico. Sul caso indagano i carabinieri.