Mentre tutti si preoccupavano delle sorti della povera Nicolina, la 15enne alla quale ieri mattina l’ex compagno della madre ha sparato in faccia, c’era qualcuno che su Facebook attaccava pesantemente Donatella Rago, la madre dell’adolescente. La donna aveva scritto un post in cui augurava la morte (poi effettivamente arrivata per suicidio) all’uomo che aveva tentato di uccidere la figlia.

Nei commenti ad un certo punto è apparso Vincenzo Valente che presentandosi come cugino della donna ha iniziato ad attaccarla violentemente. Prima con un laconico: “Sei ridicola”. E poi ampliando il concetto senza in realtà spiegare il motivo del suo astio né tantomeno la scelta di questo drammatico momento per mostrarlo pubblicamente: “Scrivo ciò che voglio anche perchè conosco molto bene questa donna se così la possiamo chiamare. Purtroppo c’è una parentela che ci lega ma verso questa donna provo soltanto schifo”.

Sotto al primo post in cui la donna annunciava ciò che era successo alla figlia, il cugino l’apostrofava così: “Brava, questo è quello che sai fare. Tua figlia in ospedale e tu stai a scrivere su Facebook vergognati. Che bella mamma che sei”.