I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un cittadino albanese di 36 anni, con numerosi precedenti per furto, con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. I militari, che da tempo hanno intensificato i servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei furti in abitazione e dei reati in generale nella zona dell’Olgiata, nel corso di un servizio di controllo, ieri notte, in via Cassia, hanno notato un Suv con due persone a bordo aggirarsi con fare sospetto tra le abitazioni.

All’alt intimato dai militari il 36enne cittadino albanese che era alla guida ha proseguito la marcia, speronando prima la gazzella dei Carabinieri e poi tentando la fuga a piedi al fine di eludere il controllo ma è stato subito raggiunto e bloccato mentre il passeggero è riuscito a scappare a piedi.

Dopo l’arresto, il cittadino albanese è stato accompagnato in caserma dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Roma, 22 gennaio 2017