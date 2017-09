Aerei, la nuova low cost di Air France: da Parigi a Seychelles con meno di 300 euro

Mentre il destino di Alitalia continua a restare nell’incertezza, col termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti slittato a metà ottobre, Air France si para il lato B dalla concorrenza delle low cost anche sul lungo raggio, dove le compagnie a basso costo stanno sbarcando in misura sempre più consistente.

Con Norwegian che già ha iniziato a bussare alla porta di casa, con voli proprio all’aeroporto parigino di Charles De Gaulle, la compagnia di bandiera francese ha deciso di farsela in casa, la low cost a lungo raggio, proprio per “tenersi in casa” anche una parte di quel traffico e del relativo fatturato.

Si chiamerà “Joon” e a partire dal 1 dicembre inizierà a volare verso sei destinazioni. Oltre a Barcellona, Porto, Lisbona e Berlino (corto raggio), ci saranno Fortaleza con le sue bellissime spiagge carioca e Seychelles, il paradiso tropicale di lingia francese nel cuore dell’oceano Indiano. Le tariffe? tenetevi forte: da Parigi a Fortaleza si andrà a partire da 249 euro, da Parigi a Sychelles con 299.

liberoquotidiano