Ha spinto la propria moglie in una scarpata, ma si dichiara pentito e ora potrebbe evitare il carcere. «Mi dispiace enormemente per quello che ho fatto, non mi renderò mai più responsabile di un gesto simile» ha detto l’uomo, un pensionato di 71 anni che domenica scorsa, intorno a mezzogiorno, ha spinto la moglie in un dirupo sotto il viadotto Fornello, lungo il tratto di E45 compreso tra Verghereto e Canili, in provincia di Forlì-Cesena. La moglie non ha riportato ferite gravi ed attualmente è ancora ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, ma potrebbe tornare in libertà una volta lasciato l’ospedale di Cesena, dove è stato ricoverato in stato di shock.

Il motivo del gesto pare essere riconducibile allo stato di salute della moglie, che ha 63 anni ed è afflitta da una grave forma di Alzheimer. Argomento che la coppia ha affrontato durante il viaggio insieme in auto. L’uomo ha poi accostato l’auto e fatto scendere la moglie, spingendola e facendola rotolare per una decina di metri nella scarpata sottostante.

La donna ha riportato contusioni e fratture in diverse parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.

Il marito è poi rimasto sul ciglio della strada, in stato confusionale. Un automobilista l’ha notato e ha allertato le forze dell’ordine.

I Carabinieri intervenuti hanno bloccato il 71enne mentre tentava di buttarsi a sua volta nel dirupo.

Riccardo Ghezzi

Cesena, 3/1/2016