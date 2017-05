SPOSATA DA 2 SETTIMANE VIENE SORPRESA CON DUE COLLEGHI

Sposata da poco più di due settimane viene arrestata per aver avuto un coito a tre in pubblico. La 19enne Amy Hammers, di Pearl River, in Louisiana, è stata arrestata per aver avuto un menage a trois con un uomo (ma non il marito) e una donna, tutti e due suoi colleghi, sul ponte in prossimità del bar in cui lavora come titolare.

La donna era sposata da pochi giorni quando è stata sorpresa dallo sceriffo in atti equivoci con i due colleghi. Secondo quanto riporta il Daily Mail il bar sarebbe stato un luogo frequentato spesso anche dalle famiglie, ma quando si sono svolti i fatti era chiuso al pubblico. I tre passionali colleghi sono stati arrestati e sono state avvertite le rispettive famiglie, compreso il neo sposo.

Il bar si trova in una zona semi isolata, ma è comunque perfettamente possibile vedere cosa accade all’esterno passando lungo la strada, ed è proprio così che gli agenti si sono resi conto di quello che stava succedendo prima di procedere con l’arresto per atti osceni in luogo pubblico. Tutti e tre adesso dovranno comparire in tribunale.

leggo