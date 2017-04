Tra catene di Sant’Antonio, buongiornissimiii kaffèèè o “immagini divertenti” che in realtà non lo sono, la vita ai tempi di WhatsApp non è facile come sembra.

Per fortuna che il Trio Medusa e Francesco Lancia hanno stilato la classifica degliundici consigli per un utilizzo di WhatsApp più consapevole.

Ad esempio, lo sapete che l’emoji della cacchina ha smesso di essere divertente nel 1978? O che non ci si deve fidare di chi scrive “ahahahah muoio” e poi non muore?

Nei (troppi) gruppi di WhatsApp c’è sempre quello che molesta tutti con immagini, meme, screen, catene. E se non sapete chi sia, beh, allora siete proprio voi.

E in questo caso, probabilmente, passate troppo tempo con lo smartphone in mano. Sapete che esiste un’app che vi dice quanto tempo siete rimasti connessi? Se volete “darvi una calmata”, cliccate qui per saperne di più.

Ecco adesso il podcast da Chiamate Roma Triuno Triuno per usare WhatsApp in maniera consapevole (e farvi quattro risate):