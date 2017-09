– Sputa a un poliziotto, brandendo una bottiglia rotta con cui tenta di colpirlo, solo perché l’agente gli ha chiesto di esibire i documenti per l’identificazione durante un normalissimo controllo.

Per questo un 46enne di origine romena, domiciliato a Viterbo, è finito sotto processo per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità. I fatti risalgono al 6 ottobre 2012 e ieri l’uomo è stato condannato a sei mesi e quindici giorni.

Non contento di essersi fatto arrestare per avere fatto cocci di vetro dando un calcio alla bottiglia che si trovava per terra, nei pressi dei suoi piedi, e di averla usata per minacciare l’operante, l’uomo se la sarebbe poi presa con il personale della questura che nel frattempo tentava di identificarlo presso la caserma di via Romiti.