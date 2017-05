Ospite al Maurizio Costanzo Show con la madre Wanna Marchi, la Nobile ha confessato di soffrire da anni di artrite reumatoide. Si tratta del male che ha afflitto l’attrice Anna Marchesini, scomparsa solo pochi mesi fa: “La sua morte è stata un duro colpo per me”.

Tra i diversi ospiti nella prima puntata del “Maurizio Costanzo Show”, in onda su Rete 4 il 6 novembre, sono intervenute anche Wanna Marchi e Stefania Nobile, che hanno terminato di scontare la loro condanna per truffa e sono apparse sul palco de longevo talk show nella serata dedicata al tema “madri”. Proprio in uno dei suoi interventi, la Nobile si è aperta su un tema personale molto intimo e delicato: come probabilmente solo in pochi sanno, la ex teleimbonitrice soffre di artride reumatoide.

Ha raccontato la figlia 52enne della Marchi (quest’ultima, peraltro, è stata recentemente ospite di Costanzo a “L’intervista”): “Faccio i conti con questa malattia da anni. Non è molto conosciuta ma, purtroppo, se n’è parlato molto di recente”. Si tratta infatti del male che ha causato la morte di Anna Marchesini, scomparsa lo scorso 30 luglio a soli 63 anni. Ha spiegato Stefania:

Quando ho sentito della morte di Anna Marchesini è stato per me un duro colpo perché mi è stata sbattuta in faccia ancora una volta la mia malattia. Non è facile, ma lotto.

La madre Wanna Marchi ha raccontato le sofferenze vissute in carcere dalla figlia: